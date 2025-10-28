¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬àµ»¤¢¤êÀþ¾å¤Î¥Ð¥ó¥Èá¡¡Å¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç½éÀï¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼ÊÖ¤·¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó1»à°ìÎÝ¡£¼þÅì¤Ïºå¿À3ÈÖ¼ê´äºêÍ¥¤Î½éµå¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¡£ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÀþ¾å¤òÅ¾¡¹¤ÈÅ¾¤¬¤ëàµ»¤¢¤êá¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ë¡£»°ÎÝ¼êº´Æ£µ±ÌÀ¤âÊáµå¤¹¤ë¤â¡¢Á÷µå¤òÄü¤á¤ë²ÚÎï¤Ê°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¤Î½éÀï¤Ç¤Ïºå¿À¤ÎÃæÌîÂóÌ´¤¬»°ÎÝÀþ¾å¤Ç»ß¤Þ¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¥¿¥«¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤¬¤ä¤êÊÖ¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£