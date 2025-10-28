¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æ£°æâ«ºÈ¤¬±ê¤ÎKK¡¡Ì£Êý¼éÍð¤â¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡7²ó¤«¤é¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÆ£°æâ«ºÈ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¾®È¨ÎµÊ¿¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò°ìÎÝ¼ê»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯ÂåÂÇ郄»ûË¾Ì´¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤·¤«¤·¡¢¾®È¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Á÷µåÂÖÀª¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿Êá¼ê³¤ÌîÎ´»Ê¤¬Æ£°æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÊáµå¤Ç¤¤º¡¢»°ÎÝ¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÆóÅð¤ÈÊá°ï¡Ë¡£
¡¡1»à»°ÎÝ¤ÎµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï¶áËÜ¸÷»Ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤Ë¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Û¤¨¤¿¡£