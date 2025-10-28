¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎV³ÎÎ¨¤Ï77¡ó¡ª¡¡1¾¡1ÇÔ¤«¤éÀè¤Ë2¾¡ÌÜ¡¡23Ç¯¤Ë¤Ïºå¿À¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò1¾¡2ÇÔ¤«¤éµÕÅ¾
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡¼1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµò¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ï1¡½2¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2Àï¤Ï10¡½1¤ÇÂç¾¡¡£¾ì½ê¤ò°Ü¤·1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¤Ï2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±¤ò1¤ÄÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1¾¡1ÇÔ¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤â´Þ¤à¡Ë¤«¤éÀè¤Ë2¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢²áµî35ÅÙ¤Î¤¦¤Á27ÅÙ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢V³ÎÎ¨¤Ï77¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Î20¥Á¡¼¥à¤Ë¸Â¤ë¤È18¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢V³ÎÎ¨¤Ï90¡ó¤È¤Ï¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·23Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬1¾¡2ÇÔ¤«¤éºå¿À¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ºå¿À¤¬ºÆ¤Ó¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¤¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£