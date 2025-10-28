ÉðË¡¡É×ÉØ¤Ç½©¤Î±àÍ·²ñ½ÐÀÊ¡¡µ×¡¹ÅÐ¾ì¤ÎºÊ¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¾¤¤·ÊªÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ìó1470¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤é¤¬²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ³¦¤«¤é¤Ïµ³¼ê¤ÎÉðË¤¬ºÊ¤Ç¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£ÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö±ü¤µ¤Þ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤Á¤ã¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤ä¡ªÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤Ï¤ë¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤â¤ª¾¤¤·ÊªÎÉ¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Ï84Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Öµ¤Ê¬¤ÏÌ¾ÃµÄå¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬94Ç¯12·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¡£ÍâÇ¯ÉðË¤È·ëº§¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ö¤êTV½Ð±é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£