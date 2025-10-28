»Ñ·î¤¢¤µ¤È¡¡ºÊÌò30¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤¿²áµîÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡×¥¹¥¿¥¸¥ª´¶Ã²
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ½éÂå¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ·î¤¢¤µ¤È¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊÌò30¿Í¤Ë»ØÎØ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì10¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£ÉñÂæÎ¢¤Î¡ÈÆæ¥ë¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸ø±éÃæ¤ä·Î¸Å¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÌò¤ËÌ¼Ìò¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¢¤²¤ëÉ÷½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ñ·î¤Ï¡ÖÌò¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä30¿Í¡¢±ü¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÌò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30¿Í³§¤µ¤ó¤Ë»ØÎØ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È30¿Í¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Æ»¶ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°Õ¿Þ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÊõÄÍ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î?¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ¨¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£