¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¼«¿È¤ÎÈ±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¡£È±¤ÎÌÓ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥¯¥ë¥¯¥ë¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ç¿É¤¤¤±¤É¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤¦»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë±¦¤ÎÆýË¼¤ËÆý¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¸å¤ÎÆ±11·î¤Ë±¦¶»¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£½Ñ¸å2½µ´Ö¤ÇºÆ¤Ó¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢3·î6Æü¤Ë¤ÏÁ´12²ó¤Î¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡¢4·î11Æü¤Ë¤Ï16²ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤â½ªÎ»¤·¤¿¡£5·î¤Ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¡Ê¤è¤Ä¤®¡¦¤ä¤¹¤Î¤ê¡Ë»á¤ÈÅÅ·âºÆº§¤·¤¿¡£