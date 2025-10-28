¡È¤Ò¤¤Ë¤²¡É½Ö´Ö °û¼ò±¿Å¾¤«
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡È¤Ò¤¤Ë¤²¡É½Ö´Ö °û¼ò±¿Å¾¤«¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
26Æü¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤ÎÅ¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£
¡Ö¥¬¥¿¥Ã¡Ä¡×
²èÌÌ±¦¤«¤é1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ì¡¢Å¾¤ó¤Ç¡¢Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌº¸¤«¤é¤¤¿¡Ö¹õ¤¤¼Ö¡×¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÃËÀ¤¬¡Ë°û¤ß²á¤®¤Æ¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤âÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤ÆÃ¯¤«¤¬µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤«¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢º¸¸ª¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢ÃËÀ¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¹õ¤¤¼Ö¡×¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¡¢µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¡¢·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ä²èÌÌº¸¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹õ¤¤¼Ö¤¬¡Ä
±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£