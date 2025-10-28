¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛË¡Âç¤¬²÷µó¡¡Æ±°ì¹»£±Ç¯À¸¤Î£³µ¨Ï¢Â³ÂÇÎ¨£³³ä¤Ï¥ê¡¼¥°»Ë¾å£¹£¶Ç¯¤Ö¤ê£²¹»ÌÜ¡¡°æ¾åÏÂµ±¤¬£³³ä£¶Ê¬£´ÎÒ
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£·½µÂè£³Æü¢¦Ë¡Âç£±£°¡½£±ÅìÂç¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡Ë¡Âç¤¬ÅìÂç¤ËÂç¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£³¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡á¶Í°þ³Ø±à¡á¤¬ÄÌ»»£±£´¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£¶ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÇË¡Âç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£Æ£¿¹¹¯½ß³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¡áÅ·Íý¡á¤Ï£³°ÂÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó£²£·°ÂÂÇ¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯½©¤Ë»³Â¼ÂÙ¹°¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿£³£°°ÂÂÇ¤Ë¼¡¤®¡¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å£²°Ì¥¿¥¤¤ÇË¡Âç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡Âç¤Ï£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î°æ¾åÏÂµ±Êá¼ê¡Ê½ÙÂæ¹ÃÉÜ¡Ë¤¬£µ²óÀèÆ¬¤Çº¸±Û¤¨£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨£²£°°ÂÂÇÌÜ¡££µ£µÂÇ¿ô£²£°°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¤Ç£±Ç¯½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£±Ç¯À¸¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²£°°ÂÂÇ°Ê¾å¤Ï¡¢º£½Õ¤ÎË¡Âç¡¦¶Î¼ÍÛ³°Ìî¼ê¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤Î£²£²°ÂÂÇ¤Ë¼¡¤®¡¢£´¿ÍÌÜ¡£ÂÇÎ¨£³³ä°Ê¾å¡Êµ¬ÄêÂÇÀÊ°Ê¾å¡Ë¤â¶¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£µÎÒ°ÊÍè¡£Ë¡Âç¤Ç¤Ï£±£µ¿ÍÌÜ¤À¡£
¡¡ºò½©¤Ï·§Ã«Î¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¡á²Ö´¬Åì¡á¤¬£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£±ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤«¤é£³µ¨Ï¢Â³¤Ç£±Ç¯À¸£³³äÂÇ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÁáÂç¤¬£±£¹£²£¸Ç¯½Õ¡¦°ËÃ£ÀµÃË¡¢ÌðÅç·©°Â¡¢Æ±Ç¯½©¡¦ÌðÅç·©°Â¡¢£±£¹£²£¹Ç¯½Õ¡¦¾®ÀîÀµÂÀÏº¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£¹£¶Ç¯¤Ö¤ê£²¹»ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£