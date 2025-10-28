¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¡¢·è»»¼õ¤±»þ´Ö³°¤Ç£±£¶¡ó¹â¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö08:20¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:20¡Ë»þ´Ö³°
¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¡ãPYPL¡ä¡¡81.98¡Ê+11.73¡¡+16.70%¡Ë
¡¡·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¡ãPYPL¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±»þ´Ö³°¤ÇÂçÉý¹â¡£ÄÌ´ü¤Î£±³ôÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ªー¥×¥ó£Á£É¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤â¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
