将棋の藤井聡太王座（23）＝王将など7冠＝が伊藤匠叡王（23）を挑戦者に迎える第73期王座戦5番勝負第5局は28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」で指され、先手・伊藤が97手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として奪取。自身初の2冠となった。またタイトル3期により、九段へ昇段した。藤井は6冠へ後退した。

フルセットのため改めて振り駒を行い、先手となった伊藤が相掛かりへ誘導した。藤井戦の相掛かりは、同じ先手番で5番勝負を先行した第3局に続く。

そしてその右銀を3段目、4段目と進出させた伊藤に対し、藤井は「こちらが動いていかないと。でもいい手の組み合わせ方が分からなかった」。飛車をおとりに9筋からと金を作って角も確保。失冠の恐れなどないかのような積極的な指し回しを終局後、反省した。

藤井は23年10月に全8冠を独占後の昨年6月、伊藤に叡王を奪われ、8カ月で独占は崩れた。それでもその後の1年4カ月、7冠を維持。その間、叡王の奪回こそ逃したが、他棋戦で10期を重ねた。

直近では史上最多99期を誇る羽生善治九段（55）が96年2月に当時の全7冠を独占後、5カ月で6冠へ後退。さらに4カ月後の11月、5冠となった例と比較すれば「持ちこたえた」と表現できるかも知れない。

「シリーズを通して終盤で競り負ける展開になった。実力不足だったかなと感じている。また少しずつ実力を付けていけるように頑張っていきたい」。平行開催で、佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える竜王戦は現在2勝0敗。第3局が31日、11月1日に控えることもあり視線を高く保った。