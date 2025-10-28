元フジテレビ解説委員のジャーナリスト風間晋氏が28日、TOKYO MX「堀潤Live Junction」（月〜金曜後8・00）にコメンテーターとして出演し、日本の防衛力強化とその意図について、見解を示した。

高市早苗首相は24日の所信表明演説で、防衛費の国内総生産（GDP）比を従来の目標より2年早め、今年度中に2％へ引き上げることを実現すると表明。この日のトランプ米大統領との日米首脳会談後、米海軍横須賀基地で行ったスピーチでも、「防衛力を抜本的に強化し、この地域の平和と安定に貢献していく」と宣言した。

周辺の諸外国が核武装や軍事力の強化を進め、東アジア情勢が緊迫化する中での判断。しかし風間氏は「手っ取り早い話が、戦争が始まったら日本は負けなんです」と断言。「だから、抑止力を高めなきゃいけないというのも、戦争が始まらないように、戦争が始まる前に何とか状況をチェックしなきゃいけないという発想じゃないと」と指摘した。

また「勝つつもりで防衛力…っていうのも矛盾があるけれども。要するに、勝つつもりで日本の軍事力を整備しようとしたら、とんでもないことになるんじゃないの？」とも。「だからアメリカとの防衛強化も、戦争が始まらないために同盟を強化するのはいいとして、戦争が始まっちゃったらちょっとどうなの？というものじゃないですか」と首をかしげた。