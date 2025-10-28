ÄËº¨Ï¢ÇÔ¤Îºå¿À¡¡¹Ã»Ò±àÆ¹¾å¤²¡¢¼Â¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ê¤é¼Â¸½¡©
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Ï1¡Ý2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï²÷¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢Âè2Àï¡¢Âè3Àï¤ÈÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè5Àï¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëËÜµò¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÏÃ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º³«ºÅÍ×¹à¤Ç¤Ï¡¢Âè8Àï¡¢Âè9Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂè7Àï¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¬·èÄê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍâÆü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÂè8Àï¡£¤µ¤é¤ËÂè9Àï¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï1Æü°ÜÆ°Æü¤òÀß¤±¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºå¿À¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¡Ö´°Á´¾ÃÌÇ¡×¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£