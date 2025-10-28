¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÆüËÜS2Ï¢¾¡¡ªÌøÄ®¤¬·è¾¡»°ÎÝÂÇ »³Àî¤Ï2ÀïÏ¢Â³2¹æÆ±ÅÀ¥½¥í ¥â¥¤¥Í¥í6²ó1¼ºÅÀ º£µÜ¤¬¹¥Êá¤ÇÆ±ÅÀ¤òËÉ¤°
¢£¥×¥íÌîµå¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡¼2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡Ê28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤¹¤ë¡£1²óÎ¢¡¢ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬º´Æ£µ±¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤¬4²óÉ½¡¢»³Àî¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢6²óÉ½¤ÏÌøÄ®¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï2²ó°Ê¹ßÌµ¼ºÅÀ¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê¤ÇÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Î·ÑÅê¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.46¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¡£Âè6Àï¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¡£
ÂÇÀþ¤Ï1ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡¦ÌøÅÄ¡¢2ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¼þÅì¡¢3ÈÖ¥é¥¤¥È¡¦ÌøÄ®¡¢4ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦»³Àî¡¢5ÈÖ¥µ¡¼¥É¡¦·ª¸¶¡¢6ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡¦º£µÜ¡¢7ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¡¦ËÒ¸¶Âç¡¢8ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦³¤Ìî¡¢9ÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
1²óÉ½¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤ËÌøÅÄ¤Ï¥Ë¥´¥í¡¢¼þÅì¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÌøÄ®¤ÏÍ·¥´¥í¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
1²óÎ¢¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬1»à¤«¤éÃæÌî¤Ë±¦°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¿¹²¼¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢º´Æ£µ±¤ËÅ¬»þ±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£
2²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤Î»³Àî¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¤·¤«¤··ª¸¶¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢º£µÜ¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
3²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬º¸ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£³¤Ìî¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ï»°¥´¥í¡¢ÌøÅÄ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼þÅì¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
4²óÉ½¡¢1»à¤«¤é»³Àî¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
4²óÎ¢¡¢1»à¤«¤éº´Æ£µ±¤Ë°ì°ÂÂÇ¤òµö¤¹¡£Âç»³¤ÎÂÇµå¤ò·ª¸¶¤¬¼ººö¤·1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤¬¡¢·§Ã«¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ºäËÜ¤òº¸Èô¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£
5²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Â³¤¯³¤Ìî¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤¬¡¢°ì¥´¥í¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¡¦ËÒ¸¶Âç¤¬Æó¡¢»°ÎÝ´Ö¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£³¤Ìî¤âÆóÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ç2»à¡£¥â¥¤¥Í¥í¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
5²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î¾®È¨¤ËÍ·°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶áËÜ¤òÃæÈô¡¢ÃæÌî¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
6²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄ¤¬±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¡£¼þÅì¤¬µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÌøÄ®¤¬Å¬»þ±¦»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£»³Àî¤¬»Íµå¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¡¦µÚÀî¤¬ÅÐÈÄ¡£·ª¸¶¤Ï¥Ë¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
6²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î¿¹²¼¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¡£¿¹²¼¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£µ±¤ò¿½¹ð·É±ó¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç»³¤òÃæÈô¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÅê¼ÙÈô¡¢¤µ¤é¤Ëº£µÜ¤Î¹¥Êá¤ÇºäËÜ¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
7²óÎ¢¡¢2ÈÖ¼ê¡¦Æ£°æ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£»³Àî¤Î¼ººö¤Ç¾®È¨¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦郄»û¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢³¤Ìî¤¬Êá°ï¤·1»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
8²óÉ½¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤«¤éÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¼þÅì¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¡£ÌøÄ®¤ÏÃæÈô¡¢»³Àî¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç2»àËþÎÝ¤â¡¢·ª¸¶¤ÏÅê¥´¥í¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
8²óÎ¢¡¢3ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¤¬ÅÐÈÄ¡£¿¹²¼¤òÃæÈô¡¢º´Æ£µ±¤òÍ·Èô¤Ç2¥¢¥¦¥È¤â¡¢Âç»³¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÅçÅÄ¤Ë±¦°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âºäËÜ¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
9²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¡¦¿ù»³¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£
