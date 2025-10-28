¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ï¢¾¡¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¤Ï28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤Ë2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï0¡½1¤Î»Í²ó¤Ë»³Àî¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢Ï»²ó¤ËÌøÄ®¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºå¿À¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤¬4¾¡¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£Âè5Àï¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè6¡¢7Àï¤ÏºÆ¤Ó¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£