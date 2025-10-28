「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）

阪神がソフトバンクに逆転負けを喫した。先発の才木が６回途中５安打２失点で１敗。一方、攻撃は六回に無死一、二塁、七回には１死三塁、八回には２死一、三塁と終盤は再三の同点機を作ったが、チャンスであと１本が出なかった。

１勝１敗で迎えた第３戦は互いに譲らぬ接戦になった。先制したのは阪神。初回から主砲のバットが快音を響かせた。

パ・リーグ最優秀防御率のモイネロに対し、１死から中野が一、二塁間を破る右前打。２死後に打席に立った佐藤輝が２ストライクから、高めに抜けたカーブをフルスイング。引っ張った打球が右翼・柳町の頭上を越えた。

スタートを切っていた一塁走者の中野が先制の生還。阪神が難敵左腕の立ち上がりを攻め、佐藤輝は３試合連続打点となった。「打ったのはカーブ。初回に先制できたのはよかったと思います。良いスイングができたので、次の打席も頑張ります」。日本シリーズで第１戦から３試合連続打点は１９８５年・バース以来の快挙。流れを呼んだ。

それでもパ・リーグの王者が底力を見せる。四回、ここまで好投を続けた先発・才木だったが、シリーズで打撃好調の山川に、バックスクリーン左に同点アーチを浴びる。さらに六回には１死二塁から柳町に右翼線を破られ、適時三塁打で勝ち越しを許した。続く山川に四球を与えたところで降板。救援した及川が１死一、三塁のピンチで、栗原を二ゴロ併殺に仕留めたが、リードを許す展開になった。

勝ち越しを許した直後の六回には、先頭の森下がフルカウントから四球を選んで出塁。続く佐藤輝の４球目には、相手バッテリーの意表を突く二盗で得点圏に走者を進めた。ここでソフトバンクバッテリーはタイムを取った後、カウント３−１から申告敬遠を選択。４番が勝負を避けられると、４万１５９４人が詰めかけた超満員のスタンドは騒然。怒号も飛び交った。

だが、ここまでシリーズで無安打が続く大山が浅い中飛に倒れると、熊谷の打席で藤川監督は代打・ヘルナンデスを起用。一打同点の場面だったが、投手ファウルフライに倒れた。２死から坂本が遊飛に抑えられ、絶好のチャンスを逃した。

七回にも先頭・小幡が一ゴロ失策で出塁すると、続く高寺の打席でスタート。パスボールの間に一気に三塁を陥れた（記録は盗塁と捕手のパスボール）。１死三塁としたが、ここで近本、中野が連続三振に抑えられた。

大山は八回は死球で出塁したが、ここまで３試合で１１打数無安打。依然として打率・０００と快音が響いていない。今季は不動の存在としてリーグ優勝を導き、打線の要を握る５番打者。チームの勝敗を左右するだけに復調が待たれる。