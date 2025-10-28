クラシコで復帰も…カルバハルが右膝再負傷でまたも長期離脱へ
レアル・マドリーのDFダニエル・カルバハルはエル・クラシコで3試合ぶりの実戦復帰を果たしたが、無念の再離脱となったようだ。クラブは28日、カルバハルが右膝関節の内視鏡手術を受けたと発表した。
カルバハルは今月26日、バルセロナとのエル・クラシコで後半19分から途中出場。試合前から体調不良の症状を訴え、試合中には太ももを痛めた素振りを見せていたMFフェデリコ・バルベルデに代わって右SBで緊急出場し、2-1での勝利に貢献していた。ところがスペイン『マルカ』によると、試合中に右膝に違和感を訴え、27日に検査を受けていたという。
カルバハルは昨年10月、右膝の前十字靱帯・外側側副靭帯断裂などによって長期離脱。今年7月に復帰したが、9月のA・マドリー戦では右足ヒラメ筋を痛めて再離脱しており、ケガが相次いでいた。マルカによると、今回は6週間から10週間の離脱が見込まれているといい、復帰は来年初旬になる可能性が高そうだ。
