º¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡£¿´¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°
¤Þ¤ë¤Ç°ÛÀ¤³¦Å¾À¸!? ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯½÷À¤ÎÄ«¡¿¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼1¡Ê1¡Ë
ÆÉ¤á¤Ð¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª
¥¿¥¤¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡¢¥¿¥Õ¤µ¡¢Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤äÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¾®ÎÓâÃÍý»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¾®Ï©¤Ç¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Ä®¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¿¥¤¤Î¿Í¡¹¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ä»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤´¤È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾®ÎÓâÃÍý»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¤Þ¤ó¤¬²È¤Ï¥¿¥¤¤Î¾®Ï©¤ò¤æ¤¯1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¤Î¥ª¥¤¥«¡¼¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¤Ø¡£
Èà½÷¤¬¿©ÃæÆÇ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥¤¥«¡¼¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È°ì½ï¤Ë¤È¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÏÍÌ¾ÇÛ¿®¼Ô¡¦TJ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡©
Ãø¡á¾®ÎÓâÃÍý»Ò¡¿¡Ø¥½¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¤Þ¤ó¤¬²È¤Ï¥¿¥¤¤Î¾®Ï©¤ò¤æ¤¯1¡Ù