10月28日の「踊る！さんま御殿!!」にて「タカラジェンヌ大集合SP」を放送。さんまも驚く宝塚ならではのエピソードが続々飛び出した。

「うちの業界に伝わる謎ルール」では、「上級生と同じ名前の芸名を付ける際には挨拶に行かなければいけないので、なるべく同じにならないように珍しい名前が多い」「予科生は舞台で花開くので、咲いている花を学校に飾ってはいけない」などの話のほか、紫吹淳は帝国ホテルで真矢みきら先輩たちに偶然会った際に、「先輩を見下ろしてはいけない」というルールのクセが抜けず、思わず跪いて「お久しぶりでございます」と頭を下げた様子を実演してみせた。また、男役だった姿月あさとは、「30人妻がいるという役を演じた際に、妻役の30人に指輪をプレゼントした」と告白。遼河はるひは、「あだ名が上級生とかぶってはいけない」というルールのため、なぜか「あひる」というあだ名を付けられてしまったことを不満そうに漏らしていた。

現在マシンガントークで人気を博している紅ゆずるは1年目の予科生は「私語厳禁」というルールを「我慢していた」と言うものの、そのトーク力から、宝塚時代にアドリブを許されていたことにさんまがビックリ。逆に紫吹は、あるときアドリブを言ったことで演出家から「俺の舞台で何してくれてんねん！」と怒鳴られたことがトラウマに。そのあまりの怒られぶりは、後輩の遼河も「覚えてます。怒られているのが聞こえた」と言うほど。しかし、その演出家のおかげで男役がハマり「プラスになったので感謝しています」と語った。