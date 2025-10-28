11月4日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」2時間スペシャルでは、滝沢カレンが仕事復帰後、テレビ初出演！

滝沢はこの夏に第1子を出産、10月上旬には自身のSNSで仕事復帰を報告していた。仕事復帰後初のテレビ出演で、明石家さんまやスタジオ全体から祝福の声が。さんまからのお子さんに関する問いかけに、ユニークな語りでお馴染み・滝沢ワールド全開の回答が。相変わらずの世界観にさんまも、「休み明けでも衰えていないな！」とびっくり。

そんな滝沢が今回の2時間スペシャルで参加するテーマは「独自の健康法を持つ有名人」。スタジオで、人から変だと言われる“私の健康法”や「やらなきゃよかった」と後悔した健康法を明かす。お休み中から1万3000歩歩くのが目標と健康の秘訣を語り、1日の楽しみの「あること」も明かす。

この2時間スペシャルでは、「独自の健康法を持つ有名人」のほか「自分を甘やかす有名人」テーマも。お見逃しなく！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：蒼井翔太、青木マッチョ（かけおち）、あの、池田鉄洋、植草歩、大鶴肥満（ママタルト）、金澤利翼、近藤春菜（ハリセンボン）、滝沢カレン、武井壮、剣翔桃太郎、中岡創一（ロッチ）、中村莟玉、西川きよし、ヒロミ、MIU（ME:I）、三浦龍司、美木良介、みちょぱ、山口馬木也、横澤夏子、若宮正子（50音順・敬称略）