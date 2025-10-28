ºå¿À¡¡ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¡¡µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¹Ã»Ò±àÆ¹¾å¤²¡È¾ÃÌÇ¡É¡¡º´Æ£µ±¤Î3ÀïÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤â¡Ä¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤Ê¤é¤º
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Ï1¡Ý2¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£6²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Îµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢ÌµÆÀÅÀ¡£2»à¤«¤é¤ÎºäËÜ¤ÎÂÇµå¤ÏÆâÌî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦º£µÜ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¤Ï4²ó¤Ë»³Àî¤ËÆ±ÅÀÈïÃÆ¡£6²ó¤Ë¤ÏÌøÄ®¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç²ù¤·¤¤¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï7²ó¤Ë1»à»°ÎÝ¡¢8²ó¤Ë¤â2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îµß±ç¿Ø¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£
¡¡Âè1Àï²÷¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢Âè2Àï¡¢Âè3Àï¤ÈÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè5Àï¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëËÜµò¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£