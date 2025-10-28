◇プロ野球 日本シリーズ第3戦 ソフトバンク2-1阪神(28日、甲子園球場)

阪神が接戦を落とし、シリーズの対戦成績を1勝2敗としました。

本拠地・甲子園に戻ってきた第3戦、阪神は今季セ・リーグ最優秀防御率の才木浩人投手が先発しました。初回、第2戦で日本シリーズ新記録の1試合5安打をマークした周東佑京選手から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりを見せます。

すると打線は1回裏、2アウト1塁から佐藤輝明選手がライトへタイムリー2ベースを放って先制に成功。頼れる4番が日本シリーズ3試合連続タイムリーを放ち、2年連続パ・リーグ最優秀防御率のモイネロ投手相手に1点を先行します。

その後ランナーを出しながら無失点に抑えていた才木投手でしたが、4回に山川穂高選手にソロホームランを被弾し追いつかれます。さらに6回には柳町達選手のタイムリー3ベースで逆転を許しました。

打線は直後の6回裏、ノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。しかし大山悠輔選手が凡退すると、2アウトから坂本誠志郎選手がショート後方への当たりを放ちましたが今宮健太選手の好守備に阻まれ、追いつくことが出来ません。

続く7回裏も1アウト3塁の形を作りましたが、近本光司選手と中野拓夢選手が連続三振。岩崎優投手が満塁のピンチを無失点でしのいだ直後の8回裏の攻撃も、一打同点のチャンスで坂本選手がショートゴロに倒れ無得点に終わります。

1点ビハインドで迎えた9回裏は近本選手がヒットでつなぎ、1アウト1、2塁のチャンスに。しかし最後は森下選手がショートゴロに倒れて試合終了。阪神は4回以降は6イニング連続で得点圏にランナーを置きましたが、あと1本が出ませんでした。