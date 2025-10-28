w.o.d.、「TOKYO CALLING」ライブMVは東名阪公演のマッシュアップ映像
w.o.d.が本日10月28日、「TOKYO CALLING」のライブ・ミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。
楽曲「TOKYO CALLING」は2025年7月にデジタルシングルとして、同月に自身初EP『grunge is dead. EP』収録曲として配信リリースしたナンバーであり、w.o.d.が次のフェーズへと向かうべく放ったものだ。
その「TOKYO CALLING (“LOVE BUZZ Tour” LIVE MUSIC VIDEO)」は、今夏開催した＜LOVE BUZZ Tour＞東名阪公演をマッシュアップした映像で、Zepp Shinjuku公演のライブ音源を使用したもの。同楽曲のライブバージョンは初公開となる。
▶「TOKYO CALLING (“LOVE BUZZ Tour” LIVE MUSIC VIDEO)」
2025年10月28日(火)21:00公開
https://youtu.be/6h7UIX8o6Mg
▶「TOKYO CALLING」OFFICIAL MUSIC VIDEO
2025年7月23日(水)21:00プレミア公開
https://youtu.be/fljNXLdYvVc
▶Digital EP「grunge is dead. EP」
2025年7月23日(水)配信開始
配信リンク：https://w-o-d.lnk.to/grungeisdead
▶Digital Single「TOKYO CALLING」
2025年7月9日(水)配信開始
配信リンク：https://w-o-d.lnk.to/TOKYO_CALLING
関連リンク
◆w.o.d. オフィシャルサイト
◆w.o.d. オフィシャルX
◆w.o.d. オフィシャルInstagram
◆w.o.d. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆w.o.d. オフィシャルTikTok