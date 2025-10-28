¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡ÖÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡È°µåÂÇ¤Á¡É¹ë²÷ÃÆ¢ªÈïÃÆ¤·¤¿Åê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÊòÁ³¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê10·î27Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î28Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È°µåÂÇ¤Á¡É¹ë²÷ÃÆ¢ªÅê¼ê¤¬ÊòÁ³
10·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î28Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹ë²÷ÃÆ¤ÈÁê¼êÅê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÎ¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢3µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤Î6µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤ä¤ä¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡¢95.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153km/h¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÈôµå¤Ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂÇµåÊý¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÀÎ©¤Á¤ÇÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÍÚ¤«Àè¤Ç¡¢ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï101.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163km/h¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï389¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó118m¡Ë¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³ÑÅÙ¤Ï32ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÊòÁ³¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤ä¤¾¡©¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢´°Á´¤Ë¡È¤ªÆÀ°ÕÍÍ¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£WS¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢ÄÌ»»221¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤òÂÇ¤ÁÊø¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¼çË¤¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)Getty Images