¡ÖÂ­¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤½¤¦¡ª¡×¿¼¹È¤ÎÁõ¤¤¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½©¤Î±àÍ·²ñ¤ÇÉðË­¤µ¤ó¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¤´¼ÁÌä¡¡Éðµ³¼ê¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¤è¤ê¶ÛÄ¥¡×

Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤µ¤ì¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬28Æü¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¡¢³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤ÉÌó1800¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
µ³¼ê¤ÎÉðË¤µ¤ó¤È¸µ²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÉðË¤µ¤ó¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤éÌó1800¿Í¤¬½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë
¸á¸å2»þÁ°¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿¿¹È¤ÎÁõ¤¤¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤É¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÉðË¤µ¤ó¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ä¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÏÂÅçÅÉ¤Î¿¦¿Í¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¡¢¸µÆâ³Õ¿³µÄ´±¤Î¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ê¤É¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¡ÖÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¡©¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤ò¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤¿»þ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²í»Ò¤µ¤Þ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤¿¤ëÇÏ¤â¡¢¤³¤Á¤é¡Ê¹ÄµÜ·Ù»¡¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»Ç¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¤¡×
²í»Ò¤µ¤Þ¡Ö±ü¤µ¤Þ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÅ²¼¡Ö¡Êº£½µËö¤Î¡ËÅ·¹Ä¾Þ¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊÅ²¼¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¸µÍý»öÄ¹¤ÎÀÐÌîÉÙ»Ö»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¡¢¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÉðË¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÇÏ¹¥¤¡×¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇ®¿´¤ËÉðµ³¼ê¤Ë¤´¼ÁÌä
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¡×
ÉðË¤µ¤ó¡ÖÄ¹Ç¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Å·¹Ä¾Þ¤Ë»ä¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢13¾¡¤«14¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£½µËö¤âÅ·¹Ä¾Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö1Æü¤Ë²¿¥ì¡¼¥¹¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÉðË¤µ¤ó¡ÖÂ¿¤¤¤È¤¤Ï10²ó¤°¤é¤¤¾è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö10²ó¤â¡ªÂ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤½¤¦¡£¤·¤«¤â»þÂ®60km¡©¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö¡Ê»þÂ®¡Ë60¤«¤é70km¶á¤¯½Ð¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¤¢¤Î»ÑÀª¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º»ä¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¤É¤³¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÉðË¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÈè¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¡Ä¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉðË¤µ¤ó¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Î²¼¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ±àÆâ¤ò½ä¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
±àÍ·²ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÉðË¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¾è¤ë¤è¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
