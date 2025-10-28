¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢³ÊÆ®²ÈÌò¤Ç£·¥¥íÁýÎÌ¡ÖÌë¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¾Æ¤¤¤¿¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤âÀä»¿¡ÖÁá¤¯²òÊü¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤¤¡×
½÷Í¥¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£º´µ×´Ö¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎË§°æÂ¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ½é³ÊÆ®µ»¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤ËÌÜÉ¸¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦µÓËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¼¡Âè¤Ç¤ªÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤¿¡×¤È¡¢7¥¥íÁýÎÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
³ÊÆ®µ»¤ÎÏÓÁ°¤ÈÂÎºî¤ê¤ÎÁÔÀä¤µ¤ò¶¦±é¼Ô¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¡¢ËÌÀî¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤µ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â¶ÚÎÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÎ¾Êý¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤ä¤¯²òÊü¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤ä¤ä¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÆù¤È¤ªÊÆ¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢Æ°¤¤¤¿¤éÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¡Ö³ÊÆ®µ»¤ÎÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤ÇÀï¤¦¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Â¿Ëà·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬³ÊÆ®µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£