29日発売のアイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ1st写真集「Darling」（扶桑社）から、本人お気に入りカット含む計3枚が28日、公開された。

同グループは20年2月にデビュー。コロナ禍での活動を経て数々のライブシーンで存在感を放ち、25年8月開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を任された。

はのんまゆはグラビア界でも黒髪ボブのキュートなルックスと、身長147センチに詰まったマシュマロのようなモチ肌とふんわり美バストを披露している。

今回公開された本人お気に入りカットは、沖縄のホテルで撮影した1枚。ピンク色のランジェリー姿でベッドに寝そべり、あでやかなまなざしを向けた表情のカットは「私ってこんな表情するんだってびっくりした1枚です」とし、「たぶん、誰も見たことがない表情だと思います」と自負している。

また、ランジェリー姿でシーツを頭から被ったカット、本人お気に入りカットと同じホテルで撮影したゴールドのカーテンからのぞかせたふんわり美バストカットも公開された。