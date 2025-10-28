杉咲花＆角田晃広が助演女優賞・助演男優賞受賞「コツコツ精進していけたら」「本当に光栄」＜東京ドラマアウォード2025＞
女優の杉咲花と東京03の角田晃広が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。それぞれ助演女優賞、助演男優賞受賞の喜びを語った。
【写真】双子のような髪型の杉咲花＆奈緒
同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には杉咲、角田のほか、松坂桃李、奈緒、芳根京子、本田響矢、加藤小夏らが登壇した。司会は三谷幸喜、有働由美子が担当した。
杉咲は作品賞の連続ドラマ部門でグランプリとなった出演作『海に眠るダイヤモンド』で助演女優賞を受賞。「この度は素敵な賞をありがとうございます。自分が10代の頃から本当にお世話になった塚原（あゆ子）監督と、新井（順子）プロデューサーと、あとはずっとご一緒したかった野木（亜紀子）さんと、本当に素晴らしいチームの皆様とご一緒できただけでも幸せなことなのに、こんな素敵な賞をいただけて、とてもうれしく思っています」と喜びを噛み締めた。
また、「昨年度、この授賞式を自宅から見守っていて、大切な仲間たちの栄光を誇らしく思うのと同時に、『同じ空気を味わいたかったな』という気持ちもあったりして。その翌日に、この『海に眠る（ダイヤモンド）』のすごい大切なシーンの撮影があって。そんな日々を今は愛おしく思います」と2024年の同アウォードに触れつつ、撮影を回顧。
加えて「『評価というのはなんなんだろう』と、時に中毒になりそうになったりして怖くもある」と本音を打ち明けながらも、「きっとこの仕事を続けていたら付きまとうであろうそういう気持ちと程よい距離を保ちながら、コツコツ精進していけたらいいなと思います」と語った。
角田は出演ドラマ『ホットスポット』で助演男優賞を受賞。本作での演技について、「私は東京03という3人組で、飯塚（悟志）、豊本（明長）、角田でコントをやっているんですが、今回のこのドラマは、そこで得た、培ったものを全て活かすことができたなという現場でして。活かせましたねぇ。活かせました」とお笑いトリオでの経験を本作で存分に発揮できたことを振り返った。
そして「それはやはり、脚本が、何度も一緒にコントをやってきたバカリズムだったからということに他ならない」と、同作の脚本をバカリズムが手掛けたことを理由に挙げ、「『壮大なコントのつもりでやっていい』ということでしたので、そのつもりでやらせていただき、監督をはじめスタッフの皆さん、共演者の皆さん、（主演の）市川実日子さんが、この宇宙人が出てくるというドラマに強くリアリティを出してくれて、そして本当に評判のいいドラマに仕上がったなと思っております。こんな賞までいただけて、本当に光栄です」と感謝を口にした。
＜東京ドラマアウォード2025 受賞作品・受賞者一覧＞
■作品賞＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）
優秀賞：『東京サラダボウル』（NHK）
優秀賞：『ホットスポット』（日本テレビ）
優秀賞：『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）
優秀賞：『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）
優秀賞：『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（WOWOW）
優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）
■作品賞＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（NHK）
優秀賞：『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）
優秀賞：『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
■ローカル・ドラマ賞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜』（北海道テレビ放送）
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（NHK）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞：塚原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
■主題歌賞
King Gnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
■特別賞
西田敏行さん
※初出時に記事に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
【写真】双子のような髪型の杉咲花＆奈緒
同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には杉咲、角田のほか、松坂桃李、奈緒、芳根京子、本田響矢、加藤小夏らが登壇した。司会は三谷幸喜、有働由美子が担当した。
また、「昨年度、この授賞式を自宅から見守っていて、大切な仲間たちの栄光を誇らしく思うのと同時に、『同じ空気を味わいたかったな』という気持ちもあったりして。その翌日に、この『海に眠る（ダイヤモンド）』のすごい大切なシーンの撮影があって。そんな日々を今は愛おしく思います」と2024年の同アウォードに触れつつ、撮影を回顧。
加えて「『評価というのはなんなんだろう』と、時に中毒になりそうになったりして怖くもある」と本音を打ち明けながらも、「きっとこの仕事を続けていたら付きまとうであろうそういう気持ちと程よい距離を保ちながら、コツコツ精進していけたらいいなと思います」と語った。
角田は出演ドラマ『ホットスポット』で助演男優賞を受賞。本作での演技について、「私は東京03という3人組で、飯塚（悟志）、豊本（明長）、角田でコントをやっているんですが、今回のこのドラマは、そこで得た、培ったものを全て活かすことができたなという現場でして。活かせましたねぇ。活かせました」とお笑いトリオでの経験を本作で存分に発揮できたことを振り返った。
そして「それはやはり、脚本が、何度も一緒にコントをやってきたバカリズムだったからということに他ならない」と、同作の脚本をバカリズムが手掛けたことを理由に挙げ、「『壮大なコントのつもりでやっていい』ということでしたので、そのつもりでやらせていただき、監督をはじめスタッフの皆さん、共演者の皆さん、（主演の）市川実日子さんが、この宇宙人が出てくるというドラマに強くリアリティを出してくれて、そして本当に評判のいいドラマに仕上がったなと思っております。こんな賞までいただけて、本当に光栄です」と感謝を口にした。
＜東京ドラマアウォード2025 受賞作品・受賞者一覧＞
■作品賞＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）
優秀賞：『東京サラダボウル』（NHK）
優秀賞：『ホットスポット』（日本テレビ）
優秀賞：『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）
優秀賞：『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）
優秀賞：『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（WOWOW）
優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）
■作品賞＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（NHK）
優秀賞：『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）
優秀賞：『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
■ローカル・ドラマ賞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜』（北海道テレビ放送）
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（NHK）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞：塚原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
■主題歌賞
King Gnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
■特別賞
西田敏行さん
※初出時に記事に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。