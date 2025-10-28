奈緒、『東京サラダボウル』で主演女優賞 役柄から学び「素直に日々を生きていきたい」＜東京ドラマアウォード2025＞
女優の奈緒が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。主演ドラマ『東京サラダボウル』で主演女優賞を受賞し、その喜びを語った。
【写真】ショートカットの奈緒もかわいすぎ！
同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には奈緒のほか、松坂桃李、角田晃広、杉咲花、芳根京子、本田響矢、加藤小夏らが登壇した。司会は三谷幸喜、有働由美子が担当した。
奈緒は「本日はこのような本当に光栄な賞をいただき、ありがとうございます」と感謝。続けて「今回、舞台が国際捜査係という設定だったので、海を渡って海外からもたくさんのキャストの方が参加してくださいました」とし、「初めて日本に来るという仲間もいて、一緒にみんなで作っていったドラマだった」と撮影を振り返った。
そして、そんな海外キャストについて「『日本の撮影現場というものを初めて知って、とてもとても幸せだった』と言って帰ってくださったキャストの皆さんの顔が今でも忘れられません」と語った。
また奈緒は、「私が演じた鴻田麻里という警察官は、自分の目で見たものを信じる、そしていろんなボーダーを勇気を持って越えていく人でした」と自身の役柄を説明。その上で、「その彼女に習って、私自身、役者としてももちろんですが、1人の人間として、自分で見たものを信じ、そして、『あれ？ 信じてみたけどちょっと間違えたかな』と思う時は1歩後ろに下がって、素直に日々を生きていきたいと思います」と役から得た学びを口にすると、「本当に今日はこのような場所に呼んでいただいてありがとうございました」と頭を下げていた。
＜東京ドラマアウォード2025 受賞作品・受賞者一覧＞
■作品賞＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）
優秀賞：『東京サラダボウル』（NHK）
優秀賞：『ホットスポット』（日本テレビ）
優秀賞：『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）
優秀賞：『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）
優秀賞：『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（WOWOW）
優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）
■作品賞＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（NHK）
優秀賞：『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）
優秀賞：『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
■ローカル・ドラマ賞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜』（北海道テレビ放送）
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（NHK）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞：塚原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
■主題歌賞
King Gnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
■特別賞
西田敏行さん
※初出時に記事に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
