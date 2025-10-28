松坂桃李、『御上先生』で主演男優賞「うれしい気持ちを実感しております」＜東京ドラマアウォード2025＞
俳優の松坂桃李が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。主演ドラマ『御上先生』で主演男優賞を受賞し、喜びを語った。
【写真】トロフィーを手に笑顔を見せる松坂桃李
同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には松坂のほか、奈緒、角田晃広、杉咲花、芳根京子、本田響矢、加藤小夏らが登壇した。司会は三谷幸喜、有働由美子が担当した。
松坂は「本日はこのような素晴らしい賞をいただきまして、本当にうれしく思っております」とトロフィーを掲げると、「『御上先生』という作品は、プロデューサーの飯田（和孝）さんの『今までにない学園ドラマを作りたい』という熱い思いからスタートしました」と説明。そして「そこから今回受賞された脚本家の詩森（ろば）さんの脚本のもと、飯田さんの熱い思いに共感したスタッフ、キャストが集まったものでございます」と作品に込められた思いを伝えた。
さらに、「『MPTE AWARD 2025』という撮影技術に贈られる賞がありまして、そこで『御上先生』の撮影スタッフ、撮影部が賞を受賞された」と同日に開催された別の表彰式に言及。「本当にそれがすごくうれしくて。今回この作品でこのようなありがたい賞を獲れたというのも本当にうれしくて」としみじみと口にすると、「『今までにない学園ドラマにしたい』という思いから集まったこの気持ちが結集して獲れたのが、すごくいいですね。うれしい気持ちを実感しております」と笑顔を見せていた。
＜東京ドラマアウォード2025 受賞作品・受賞者一覧＞
■作品賞＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）
優秀賞：『東京サラダボウル』（NHK）
優秀賞：『ホットスポット』（日本テレビ）
優秀賞：『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）
優秀賞：『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）
優秀賞：『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（WOWOW）
優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）
■作品賞＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（NHK）
優秀賞：『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）
優秀賞：『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
■ローカル・ドラマ賞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜』（北海道テレビ放送）
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（NHK）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞：塚原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
■主題歌賞
King Gnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
■特別賞
西田敏行さん
※初出時に記事に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
