¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û¡Ö¤¢¡Á¡×ºå¿À¡¢£¶¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀµ¡Æ¨¤·¤Æ£²Ï¢ÇÔ¡Ä¹Ã»Ò±à¤ËÍîÃÀ¤ÎÀ¼¶Á¤¯
¢¡£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÂè£³Àï¡¡ºå¿À£±¡½£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¹¥µ¡¤Ç¤Î°ìÂÇ¤ò·ç¤¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£²»à°ìÎÝ¡£º´Æ£µ±¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é±¦Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£Íê¤ì¤ë£´ÈÖ¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£³ÀïÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤È±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±¡½£°¤Î£´²ó¡¢»³Àî¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤ò¸¥¾å¡££±¡½£±¤Î£¶²ó¤Ë¤Ï£±»àÆóÎÝ¤«¤éÌøÄ®¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç°ìÈ¯¤òÈïÃÆ¤·¤¿»³Àî¤òÊâ¤«¤»¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡££µ²ó£±¡¿£³¤ò£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È²ù¤¤¤ò»Ä¤¹¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï¥¼¥í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡££´¡Á£¹²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢·×£±£±»ÄÎÝ¡Ê½é²ó¤Î£±»ÄÎÝ¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¡¢¤¢¤È°ìÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç£±¾¡£²ÇÔ¡£Ê¡²¬¤«¤éÂçºå¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¸×ÅÞ¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£