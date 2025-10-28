◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）

法大が東大に大勝し、勝ち点３で今季を終えた。ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（４年）＝桐蔭学園＝が通算１４号２ランを含む６打数４安打４打点で法大のユニホームに別れを告げた。藤森康淳外野手（３年）＝天理＝は３安打。シーズン２７安打は１９４９年秋に山村泰弘（慶大）が放った３０安打に次ぎ、リーグ史上２位タイで法大史上最多となった。

＊ ＊ ＊

東京六大学野球連盟創設１００周年の記念イヤー、藤森康が歴史的な安打量産を成し遂げた。この日は「１番・中堅」で５打数３安打１打点の活躍。チーム記録となる１９７２年春・長崎慶一のシーズン２４安打を更新し、リーグ歴代２位タイの同２７安打を放った。打率４割６分７厘でトップの早大・石郷岡大成（４年）を１厘差で猛追している。

「綺麗事みたいになりますけど、チームの勝利に貢献しよう、後ろの松下さんに回そうという気持ちが、こういう結果に成績につながったのかなと感じています。新チームになってから、松下さんをはじめ幹部の方々を中心に、弱い法政を何か変えないといけないということで、自分たちから見てても悩んでいるな、というか、新しいことをしようとしているな、という苦労が見えたので、そういう先輩方のためにも、今年は優勝しないといけないという気持ちで、このシーズンを戦っていました」

その松下はプロの世界に旅立ち、今後は藤森康らが法大を引っ張る立場になる。

「今までの法政にない、良いものをたくさん松下さんが残してくれた。それをチームの同級生のみんなに浸透していって、来年はこの低迷を脱出して、優勝できるように頑張ります」

先輩の大きな背中から学んだことを、来春の神宮で生かす。勝つために打つ。その姿勢には一点の曇りもない。（加藤 弘士）

＜記録メモ＞法大・藤森康がシーズン２７安打。シーズン最多安打は１９４９年秋・山村泰弘（慶大）の３０安打。１９４９年秋・吉岡宏（慶大）、１９７６年秋・横井勲（明大）、１９８７年春・高橋智尚（明大）の２７安打がそれに続く。藤森は歴代２位タイ、２７安打以上はリーグ史上５人目。