その髪型、もう古いかも（汗）→ 即マネOK！【40・50代のこなれボブ】参考になる♡

「いつもの髪型がなんだかしっくりこない……」と感じたら、今こそアップデートのタイミングかも。40・50代にこそ似合う「こなれボブ」で、今っぽさを取り入れるのがおすすめです。今回は、即マネしたくなるような【40・50代のこなれボブ】をピックアップ。今っぽさと品の良さを両立したヘアスタイルをぜひ参考にしてみてください。

レイヤーで動きをつけて軽やかに

ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「秋色のオリーブグレージュとクビレで多毛の方も軽やかに」と紹介しているボブスタイル。レイヤーで毛先に動きを付けて、こなれた雰囲気に仕上げています。温かみのあるカラーが季節感をプラスし、秋のシーズンムードを盛り上げてくれそう。

ぱつっとボブにハイライトで立体感をプラス

こちらは、ぱつっと毛先を揃えたボブにハイライトが映えるヘアスタイル。ハイライトが立体感を演出することで、こなれた印象に仕上がっています。白髪を自然にぼかしてくれるハイライトは、大人世代にもおすすめ。伸びてくる白髪が気になりにくく、メンテナンスの頻度も抑えられそうです。

少しの変化でシャレ見えする

ヘアスタイリストの@amimotokiさんが、「軽やかで動きのあるレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。今までずっとボブだったという人も、表面にレイヤーカットを入れるだけでぐっと軽やかな印象にアップデートできるかも。きちんと感を大切にしたい人は、毛先も内巻きにするとぐっと落ち着いた雰囲気に。アクティブにオシャレを楽しみたい日は、画像のような外ハネアレンジが◎

秋冬にぴったりなミニボブ

思い切って顎ラインまでカットしたミニボブは、頭のシルエットがコンパクトになる分、スタイル全体をバランスよく見せてくれるかも。乾かしてスタイリング剤をなじませるだけでOKなミニボブは、身支度時間の短縮にもぴったりです。マットなニュアンスのカラーリングで仕上げて、秋冬のおしゃれをたっぷり楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shoki______hair様、@amimotoki様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri