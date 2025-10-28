¼êÆ°±¿Å¾¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¢¤È»ö¸Î¡Ä¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬¹©»ö¸½¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ ±¿Å¾¼ê¡Ö±¦¤Ë´ó¤ê²á¤®¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ç10·î28Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬¹©»ö¸½¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬¼êÆ°±¿Å¾¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁö¹ÔÃæ¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤Ï¸©¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡¢¡Ö¹©»ö¸½¾ì¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë°Õ¼±¤¬¤¤¤±¦¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤È±É¡¢¾¼ÏÂ¶è¤Î¡ÖSTATION Ai¡×¤Î3ÃÏÅÀ¤òÄê´ü±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤Ï»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö±¿¹Ô¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£