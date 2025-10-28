定食店の「大戸屋ごはん処」を運営する大戸屋（横浜市）が、限定の商品やクーポン券が入った福袋「まんぷく袋」を12月26日から発売。11月4日正午から事前ネット予約が開始されます。

【画像】「めっちゃ豪華！！」 これが、「まんぷく袋」の“中身”です！ お得すぎ！

「オリジナルお弁当バッグ」で販売

同商品は、オリジナルグッズ「大戸屋オリジナルお弁当バッグ」（1個）のほか、「大戸屋特製黒酢あんの素（2〜3人前）」（3袋）、「しそひじき（50グラム）」（2袋）、「もちもち五穀ご飯（30グラム）」（8袋）、「ごまめしお（30グラム）」（2袋）、「大戸屋 生のり佃（つくだ）煮（100グラム）」（1個）といったオリジナル商品6種、日本三大七味のひとつ「八幡屋礒五郎」とコラボし、2026年の干支・「午（うま）」をデザインした限定缶の七味を封入。さらに、「まんぷくーぽん 3000円分」（2冊、計6000円分）もセットになっています。価格は5000円（以下、税込み）。

「まんぷくーぽん」は、1会計につき1000円ごとに1枚使用することができます。利用有効期間は、12月26日から、2026年6月25日まで。

福袋の予約は11月30日午後11時59分まで。店頭受け取りは、12月26日から2026年1月14日まで。事前予約では約1万9000個発売され、各店の予約数量に達し次第、受付終了です。一度の購入で5個までの個数制限があります。

また、店頭（一部店舗を除く）での販売は、2026年1月14日まで実施。事前予約分とは別に、約1万3000個発売。数量限定のため、各店在庫なくなり次第終了です。