¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬9²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï23Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤«¤éÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò·ÑÂ³¡£¤³¤ì¤ÇµåÃÄµÏ¿¤À¤Ã¤¿µÈÅÄµÁÃË¡Ê62Ç¯¡Ë¡¢Ä»Ã«·É¡Ê05¡¢14Ç¯¡Ë¤Î7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÄ¶¤¨¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ç¡Öµí¼ã´Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÍ··â¼ê¡£¤Þ¤¿Ä»Ã«¤âÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¶áËÜ¤Ï¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤º¡¢1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£