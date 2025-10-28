ÌÀ¼£¤¬¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¡×¡¡50ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
ÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖÌÀ¼£¡×¤Î50Âå°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë´õË¾Âà¿¦¤òÊç½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤ÊÃæ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾Âà¿¦¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Î¤¦¤ÁËþ50ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¶ÐÂ³15Ç¯°Ê¾å¤Î´ÉÍý¿¦¤ÈÁí¹ç¿¦¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Êç½¸¿Í¿ô¤ÏÄê¤á¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¤Ï29Æü¤«¤é12·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Âà¿¦Æü¤ÏÍèÇ¯3·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÇ¯¸ù½øÎó¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡£¤³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤Ç³ä¹ç¤ÎÂ¿¤¤50Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£