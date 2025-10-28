ÇµÌÚºä46¿û¸¶ºé·î¡¢ÀèÇÚ¡¦Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡õ¾¾ÈøÈþÍ¤¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ë¶Ã¤¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
10·î27Æü¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©ÇµÌÚºä¥Ë¥å¡¼¥¹¡×Æâ¤Ç¡¢MC¤ÎÇµÌÚºä46¡¦¿û¸¶ºé·î¤¬¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤È¾¾ÈøÈþÍ¤¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìðµ×ÊÝ¤È¾¾Èø¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¿û¸¶¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡×ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¤ò¸À¤¦¤È¡ÈÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡ÈÂ´¶È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª2¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Á´Á³¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Â¿Ê¬³§¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤èËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢È¯É½¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿û¸¶¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö12·î¤ÎËö¤Ë¤´Â´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Í¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£