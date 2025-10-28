10月28日、辻希美がブログを更新した。

【写真】夫・杉浦太陽作”たぁくんパスタ”も披露

辻は、自身のブログにて、「お昼ご飯にたぁくんパスタ を食べて」と切り出すと、夫・杉浦太陽が作ったと思われるパスタの写真を披露。

続けて、「今日は午後一で夢空の予防接種 に 行って来ました」「夢にとって初めての予防接種」「足二本、腕一本、飲むワクチン と もりもりメニューで」「何度経験しても親も胸痛いけど 夢は頑張ったよー!!」と、生後2ヶ月の次女の予防接種について報告。

そして、「副反応が出ない事を願って明日は 何も予定入れずゆっくりします!!!!!!」「帰りに今日もアサイー買って」「帰宅!!」「お疲れ様でした」と綴り、抱っこ紐で次女を抱いて、杉浦と並んだ親子3SHOTを公開していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

