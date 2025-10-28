前澤友作氏（49）が28日、Kアリーナ横浜で、代表取締役社長を務めるカブ＆ピースのイベント「カブアンド総会」を開催した。席上で、トランプ米大統領が6年ぶりに来日し、高市早苗首相と会談したことを踏まえ、自身が総理大臣になった場合、やりたいことについて言及。「資本主義を変えたい。本当に腐っている、限界を迎えると思っていて…世界中の人が気付いている」と力を込め「共創資本主義、みんなでやろうよ資本主義に変えたい。作られた価値を分け合う社会にしたらいいんじゃないの？ 不公平を是正しないとダメ」と訴えた。

前澤氏は冒頭で、カブ＆ピースの現状について説明。カブ＆ピースは電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウオーターサーバー、ふるさと納税のサービスを提供し、利用者は利用料金に応じ未公開株を受け取ることができる日本初のサービス。24年11月20日にスタートし、サービス利用者数の合計は、今年1月の前期末に67万9000人だったのが、7月の当上期末には96万9000人と、29万人増えたと報告。4月の第1期募集の株の発行価格は3円だったが第2期発行価格は2倍の6円と発表した。同氏は「すごくないですか？ 第3期の見込み発行価格は6〜10円」と1万1096人に呼びかけた。

カブ＆ピースは上場準備中で、前澤氏は証券審査と東証審査の通貨が必要となるという前提を説明。その上で、参加者に「皆さんが強み。一緒に事業を作りましょうと言った時、顧客になりやすい。顧客＝株主だから。顧客になりますよと言ってもらいやすいメリットがある」と呼びかけた。「この商品、欲しいですか？ 価格は、いくらですか？ と事前につながれる」と続けた。

さらに「皆さんは、利用するサービスを、なかなか解約しない。浮気しない。解約率が多いのは会社の価値が落ちる。株主であることと利益相反するから我々のサービスは高く使ってもらっている」と、提供する6つのサービスの解約数が少ないと強調。「仮に上場した際、こんな事業をやるので、1人、1万円投資しませんかと言って、70億円集まる。それが我々の強み。どこかで相談させてください。うちの場合、みんなと一緒に皆のためにやれば良い。明確」と呼びかけた。

上場した場合、やりたいことも列挙した。

＜1＞みんなでブランド ファッションも好き。お米も好き。ワイナリーでも作ろうよ。

＜2＞みんなで発電しようぜ 日本はまだ原発も動いてないし、電力が足りなくなる。みんなの部屋に太陽光パネルを付け、集積する。

＜3＞みんなでSNS 熱く語り合うのは、すぐに立ち上げられる、X、インスタグラムとの違いを明確にしないと。

＜4＞みんなでファンド 新しいことに投資するのも面白い。宇宙系のベンチャーやってる人に張ってみるのも面白い。

＜5＞みんなでシェルター 災害大国。大きな地震も起こるとなっている。事前に用意できないものかなと。みんなで、たくさん持って、用意して良かったという防災プロジェクトも面白かったり

＜6＞無人島 安全保障、大丈夫？ とか言ってるけれど、買ってみない？ みんなでバーベキューやる用に。数億円で買える島がある。（投資額）1000円でも7000万円。

＜7＞みんなで伝統文化、社会貢献 人や社会の役に立ち、時に安全保障もできる。共創しまくりましょう。

前澤氏は「再分配は、お金持ちから多くの税金を取って、そうじゃない人に分け与える。僕は反対…世界は良くならない」と声を大に訴えた。続けて、その理由について「どうしてか？ ずっと与える側、与えられる側が生まれ、分断が続く。地球上に強者、弱者とか、いらなくないですか？ みんな、平等に価値がある。施しとか救いみたいなものを人間が受け続けると、良くない」と説明。「1人、1人が大事な主役、共創者の社会を作りたい。まず、みんな国民総株主、資本家になろうよ。その先に、共創資本主義の社会が待っている。カブアンドで変えていこう。皆さんとともに変えていきたい」と声を大にした。【村上幸将】