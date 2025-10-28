フジパンは、大塚食品の「ボンカレーゴールド 中辛」とコラボレーションした商品「スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風」を11月1日から期間限定で発売する。

今年で8回目を迎える同コラボレーションは、毎年多くの消費者から好評を得ているという。今年の「スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風」は、国産野菜（じゃがいも、にんじん、たまねぎ）を使用したカレーフィリングをサンドした。また、昨年から中身の量を10％増やし、より食べ応えのある味わいを楽しめる。パッケージはボンカレーゴールドの世界観に寄せ、売場でも目を引くデザインとなっている。



「スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風」

「ボンカレーゴールド」は、1968年、世界初の市販用レトルト食品として誕生したロングセラー「ボンカレー」のシリーズ商品。「ボンカレーゴールド」は、あめ色になるまで炒めたたまねぎの深い味わいをベースにビーフのコクと旨みがとけこんだカレーとなっている。

昨年のコラボレーションもご好評を得たため、今年の発売が決定した。内容をさらに充実させて「スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風」を発売する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月1日（土）

フジパングループ本社＝https://www.fujipan.co.jp