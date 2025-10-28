

「明星 Asian Hot 麻辣湯麺（マーラータンメン）」

明星食品は、カップめん「明星 Asian Hot 麻辣湯麺」を、11月10日に発売する。

最近、若年層を中心に韓国・台湾・中国といったアジア各国への関心が高まっている。アジア料理も人気で、その背景には色鮮やかな盛り付けがSNS映えし写真を撮りたくなる“視覚的魅力”、刺激的で中毒性のある「辛さ・甘さ・旨み」がクセになる“味のインパクト”、そしてK−POPやドラマなど“POPカルチャー”で見た料理への憧れなどがあると考えられる。そこで明星食品は、アジアの人気麺メニューを取りそろえ、辛さとトレンドを楽しめる新シリーズ「Asian Hot（アジアンホット）」を立ち上げる。この「Hot」には、“辛さ”と“流行・トレンド”の二重の意味を込めている。

シリーズ第1弾は、「明星 Asian Hot 麻辣湯麺」。麻辣湯麺は日本でも専門店が続々出店し連日行列ができるほどの人気で、20〜30代からも絶大な支持を集めている。このトレンドの味である「明星 Asian Hot 麻辣湯麺」は、牛と豚をベースに豆板醤等で味を調え、ジンジャー・ガーリック・コリアンダー等の15種のスパイスを使用し、さらに花椒（ホワジャオ）の香りが広がる特製麻辣調味油で仕上げる麻辣湯スープに、豚肉ダイス・チンゲン菜・キャベツ・きくらげ・赤ピーマンという彩りのよい5種の具材を使用している。麺はスープによく合う明星独自のノンフライめんとなっている。

秋本番となるこの季節のおうち時間に、しっかり痺れてそして辛い、トレンドの味わいを「明星 Asian Hot 麻辣湯麺」で楽しんでほしい考え。

商品特長は、表面はなめらかで中心はしっかりしたノンフライめんとのこと。牛、豚をベースに豆板醤等で味を調えた、15種のスパイスを使用した麻辣湯スープとなっている。別添には、花椒の香りが広がる｢特製麻辣調味油｣。具材は、豚肉ダイス、チンゲン菜、キャベツ、きくらげ、赤ピーマンとなっている。

［小売価格］278円（税別）

［発売日］11月10日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp