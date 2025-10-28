ソニーグループとエムスリーの合弁会社、サプリムはソニー独自開発の生地を使用した、疲労回復効果と超消臭抗菌機能を持つリカバリーウェア「R WEAR（アールウェア）」を10月30日から11月3日の期間限定で「玉川高島屋」で販売する。高島屋では、常設販売を行う大阪高島屋・日本高高島屋に続く展開となる。



左から：リカバリーロングスリーブ、リカバリーロングパンツ

期間中は、もみ殻をソニーの技術で特殊加工した炭「Triporous」を活用した、ソニー独自開発生地の遠赤外線放射を確認できる装置や素材の実物の展示もある。是非この機会に直接R WEARを体感してほしい考え。

年末のギフトとして大切な人に休息をプレゼントしてみては。

［玉川高島屋 販売概要］

期間：10月30日（木）〜11月3日（月・祝）

時間：10:00〜18:00

場所：玉川高島屋 本館6階催会場「リカバリーギアセレクション」内

［小売価格］

リカバリーロングスリーブ：1万7500円

リカバリーロングパンツ：1万8500円

リカバリーロングスリーブ・ロングパンツセット：3万6000円

（すべて税込）

サプリム＝https://www.sapplym.com