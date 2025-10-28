パルシステム生活協同組合連合会は、10月28日から、プライベートブランド（PB）商品として長年組合員に支持されている「ポークウインナー」徳用パックの注文受付を開始する。国産の冷蔵豚肉を使用し、無塩せきウインナーというこだわりはそのままに、大容量化した。

「ポークウインナー」は1999年の発売以来、肉本来の自然なうまみとパリッとした食感、「無塩せき」ならではの安心感で、多くの利用者が愛用するロングセラー商品となっている。

「もっとたくさん入ったものがほしい」「ストックしておきたい」といった声に応え、従来の100g、100g×2袋のペアパックに加えて183g×2袋の徳用をラインアップに加え。たっぷり使える容量で、毎日の朝食やお弁当、夕食の一品、週末のバーベキューなど、さまざまな食シーンで活躍する。

徳用パック発売に合わせ、「ポークウインナー」全規格（100g、100g×2、徳用）において、パッケージの高さを1cm縮小する。これによって、年間で約1.5トン（試算値）（2024年度「ポークウインナー」、「あらびきポークウインナー」全規格・シングルパック換算で試算）のプラスチック使用量削減を見込んでいる。





パルシステムの「ポークウインナー」は、“子どもに安心して食べさせられるものを”という利用者の声から生まれた。2017年には利用者の要望で「たん白加水分解物」を抜いてリニューアル。利用者の声に耳を傾けブラッシュアップを心がけてきた。

原料肉は、冷蔵国産豚肉でほぼ産直提携産地の豚肉（2024年度産直原料使用比率：約90％（あらびきタイプを含む））。豚脂は冷凍も使用。肉本来のうまみを大切にしている。2. 無塩せき製法なので、肉本来の色あいと風味が特徴。やわらかな食感で、子どもや年配の人にも食べやすい、絹びきタイプとなっている。天然腸（羊腸）使用した。パリッとした心地よい食感を楽しめる。信頼のパルシステムPB商品のため、「作り手と顔の見える関係」「国産優先」「環境配慮」「化学調味料不使用」「遺伝子組換えNO！」「添加物に頼らない」「組合員の声を反映」という「商品づくり7つの約束」に基づいて開発されている。

パルシステムはこれからも、組合員の声を大切に、安全‧安心でおいしさはもちろん、環境や社会にも配慮した商品開発を通じて、「心豊かなくらしと共生の社会」の実現をめざしていく考え。

［小売価格］754円（税込）

［発売日］10月28日（火）

パルシステム生活協同組合連合会＝https://www.pal-system.co.jp