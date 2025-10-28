「付き合ってるの？」てんちむ、お忍びランチデートを「ガチ晒し」される？ 「週刊誌かと思いきや」
YouTuberでタレントのてんちむさんは10月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。実業家の桑田龍征さんとのデートを「お忍びランチデート」を「ガチ晒しされてる？」と危惧しました。
【投稿】てんちむ「私マジでガチ晒しされてる？」
ファンからは「てんちむと桑田さんって付き合ってるの？」「いい加減付き合えばいいのにー」「お似合いカップル」や「どこがお忍びなんw」「週刊誌かと思いきや」といった声が寄せられました。
「お似合いカップル」動画ディレクターの「岩佐くん」は「【知名度S＋】人気インフルエンサーてんちむ×令和の虎社長 桑田龍征 備考 : お忍びランチデート」とつづり、てんちむさんと桑田さんの“デート”の模様を4枚の写真で公開。カフェでテイクアウトしたご飯を公園のベンチで食べています。その投稿に、てんちむさんは「私マジでガチ晒しされてる？と思ったらお前かよ」と返信。“ガチ晒し”かと危惧したようです。
動画も公開桑田さんは25日、自身のYouTubeチャンネルに『大好きなてんちむと公園ランチしたら、最近の疲れ全部吹き飛んで幸せ』と題した動画を公開。この時のランチデートの様子を見ることができます。気になった人は、視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)