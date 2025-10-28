北海道の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「室蘭市」を12票差で抑えた1位は？【2025年調査】
地名はその土地の歴史や文化、自然の特徴が反映されるもの。北海道には、響きや語感が印象的な市が多くあります。
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「北海道の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果】
雪が多い道内でも積雪が少なく、比較的穏やかな気候が特徴です。三方向をイルカやクジラが生息する海に囲まれており、夜景の美しさでも有名。室蘭港や地球岬の絶景など「室蘭八景」と呼ばれるスポットは、室蘭の雄大な自然を感じられる観光名所として人気です。
回答者からは「1字目に少し閉じこもった印象があり、2字目で一気に開けるイメージが持てるからです」（50代女性／東京都）、「響きが1番アイヌ語だと感じられる地名だったから」（20代女性／福島県）、「室蘭はラ行が続く、「蘭」という字が入るのが珍しいな、と思ったから」（20代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
市内の主要箇所は市電が運行しておりアクセス良好。箱館戦争の舞台となった星形の城塞「五稜郭」が有名で、幕末を感じるスポットに多くの観光客が訪れています。日本海と津軽海峡に囲まれているため、海の幸などグルメも豊富です。
回答コメントでは「漢字の並びが独特だから」（50代男性／佐賀県）、「北海道を代表する地名で風格を感じる」（40代女性／兵庫県）、「名前がブランドみたいに感じるから」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「北海道の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果】
2位：室蘭市／53票2位にランクインしたのは、北海道の南西部に位置する室蘭市です。鉄鋼業が盛んな工業都市で、「ものづくりのマチ」としても知られています。
雪が多い道内でも積雪が少なく、比較的穏やかな気候が特徴です。三方向をイルカやクジラが生息する海に囲まれており、夜景の美しさでも有名。室蘭港や地球岬の絶景など「室蘭八景」と呼ばれるスポットは、室蘭の雄大な自然を感じられる観光名所として人気です。
回答者からは「1字目に少し閉じこもった印象があり、2字目で一気に開けるイメージが持てるからです」（50代女性／東京都）、「響きが1番アイヌ語だと感じられる地名だったから」（20代女性／福島県）、「室蘭はラ行が続く、「蘭」という字が入るのが珍しいな、と思ったから」（20代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：函館市／65票1位にランクインしたのは、異国情緒あふれる街並みが魅力の函館市です。日本初の国際貿易港の1つとして栄えた港町で、西洋文化の影響を受けたことから、街には教会や洋館が点在しています。
市内の主要箇所は市電が運行しておりアクセス良好。箱館戦争の舞台となった星形の城塞「五稜郭」が有名で、幕末を感じるスポットに多くの観光客が訪れています。日本海と津軽海峡に囲まれているため、海の幸などグルメも豊富です。
回答コメントでは「漢字の並びが独特だから」（50代男性／佐賀県）、「北海道を代表する地名で風格を感じる」（40代女性／兵庫県）、「名前がブランドみたいに感じるから」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)