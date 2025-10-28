Adobeは、モバイル版の「Lightroom」に、手軽に肌のシミなどを修正できる新機能「傷補正」を追加した。

「クイックアクション」の「傷補正」を選ぶと、ニキビやシミなどを手軽に消すことができる。ボタンを押すだけでAIがシミや傷を認識して削除するため、Photoshopが必要だった従来より手軽になった。消したいシミなどが消し残されても「フェード」で調整して、自分で消すこともできる。

モバイル版のLightroom上である程度の修正ができるため、スマートフォンで撮影して、そのままスマートフォン上で編集してSNSにアップロードするという使い方ができる。

このほか、風景で「雪」が識別可能になった。ゲレンデのスキーの滑走跡を消すことなどができる。また、すでに提供されていた「生成AI削除」で影を認識できるようになった。これにより、消したいオブジェクトをより正確に選択して消すことができる。

デスクトップ版では、これらの機能に加えて、大量の写真から撮影アングルやシャープネスの度合い、フォーカスのレベルなどの条件で写真を選別できる「アシスト選別」が早期アクセス版として提供される。