「鎌倉」に詳しい旅のプロが感動した！ 秋の行楽に本気で推したい名所3選【2025年最新】
心地よい風が吹き、散策にぴったりの季節となりました。旅のプロが厳選した「鎌倉・江の島の名所」へ出かけてみませんか？
メディアで各地の紅葉情報を発信しているAll About「国内旅行」ガイドの森川天喜が、実際に訪れたからこそ伝えられる魅力をプロならではの視点で紹介します。
【画像】行ってみたい！ 建長寺のライトアップ、絶景の「鎌倉アルプス」も
2025年は、以前よりライトアップを実施している長谷寺に加え、鎌倉有数の紅葉の名所である覚園寺（かくおんじ）や、北鎌倉の名刹・建長寺でも実施します。
今回、おすすめするのは建長寺の紅葉ライトアップ。10月下旬から12月上旬までと期間が長く、巨大な山門と紅葉のコラボレーションなどが楽しめます。鎌倉の紅葉の最盛期は例年11月下旬〜12月上旬頃です。
●DATA：秋の紅葉ライトアップ 建長寺 夜間拝観
期間：2025年10月28日（火）〜12月7日（日）
時間：17時〜20時
中でもおすすめなのが通称「鎌倉アルプス」と呼ばれる、鎌倉の北側の尾根道を歩く天園ハイキングコース。途中の絶景ポイントからは、秋色に包まれた鎌倉の山々の向こうにキラキラと輝く海を見ることができるでしょう。
島の頂上にそびえる展望灯台「江の島シーキャンドル」を中心に島内を幻想的に彩る、この宝石のような光の祭典は「関東三大イルミネーション」に選出されたことも。
湘南の透明な空気に触れながら、夜空をバックに広がる光の大空間に足を踏み入れれば、非日常の世界へと誘われること間違いありません。
●DATA：湘南の宝石2025-2026
期間：2025年11月22日（土）〜2026年2月28日（土）
(文:森川 天喜（国内旅行ガイド）)
