「何度お会いしても緊張します」吉田沙保里が緊張する人物とは？ 「神がKINGと出会った様なもん」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは10月27日、自身のInstagramを更新。“何度お会いしても緊張”するという人物を明かしました。
【写真】吉田沙保里が緊張する“レジェンド”
コメントでは「ステキ」「ランクがあるとしたら、あなたも全然負けてないっていうか上だと思いますよ 神がKINGと出会った様なもんです」「すごい！わたしはさおりさんに会いたーい」「スポーツは何でも出来るのですね」「頑張って下さい」「昨日、滋賀県でのトシちゃんのライブのゲストがKINGカズさんでしたー めっちゃカッコ良かったです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】吉田沙保里が緊張する“レジェンド”
「ステキ」吉田さんは「何度お会いしても緊張します アスリート界のレジェンド キングカズこと三浦知良さん」とつづり、1枚の写真を投稿。サッカー元日本代表の“カズ”こと三浦知良選手と、友人らとの集合ショットです。「会う度、沢山刺激をもらい、身も気も引き締まります！！今年も残りわずかですが、また一緒にサッカーが出来たら嬉しいです」と、メッセージを添えました。
「武ちゃん&葵ちゃん」9日には「武ちゃん&葵ちゃん 結婚おめでとう」とつづり、格闘家の武尊さんと、俳優の川口葵さんの結婚式で撮影した集合ショットを公開していた吉田さん。元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方や、元サッカー日本代表・小野伸二さんらそうそうたるメンバーの姿があります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)