将棋の第73期王座戦5番勝負は28日、山梨県甲府市の常磐ホテルで最終第5局が指され、先手の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が藤井聡太王座（23）＝王将含む7冠＝を97手で破り、シリーズ成績3勝2敗で初の王座を獲得した。

昨年6月には当時全8冠を保持していた藤井から叡王を奪取した伊藤はこれで2冠となった。10日に23歳になったばかりの伊藤は中原誠十六世名人（78）＝2009年引退＝の23歳4カ月を抜き、史上3番目の若さで2冠を保持したことになる。1位は藤井の18歳1カ月（棋聖、王位）、2位は羽生善治九段（55）で21歳11カ月（棋王、王座）。

一方、同学年対決に敗れた藤井は1年4カ月守っていた7冠から6冠に後退。8冠から7冠に後退した昨年6月の叡王戦に続き、またも同じ相手に、同じ会場でタイトルを奪われた。

これで全8冠のうち藤井が6冠、伊藤が2冠。藤井1強から本格的に2強時代の訪れを感じさせる結果に、ネット上では「藤井伊藤時代の幕開けだな」「藤井くんの天敵だな」「同い年の戦いは将棋界を盛り上げてくれる」「素晴らしいライバル関係」「強敵がいてこそ名勝負が生まれる」「藤井が歴史を作りまくっているので感覚が狂っているが，伊藤匠も十分歴史を作ってるな」「もう一人くらい藤井6冠に勝てる人が出てこないかな」などの声が上がった。

藤井は通算タイトル獲得数を32期に伸ばせず、渡辺明九段（41）と並ぶ歴代4位タイのまま。現在進行中の第38期竜王戦7番勝負では挑戦者・佐々木勇気八段（31）に2勝0敗とリードを奪っている。