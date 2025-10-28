¶¶ËÜ²ñÄ¹¤¬IOCË¬Ìä¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤È²ñÃÌ
¡¡¡Ú¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤¬28Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡ËËÜÉô¤ò6·î¤Î½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆË¬¤ì¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¤Î²ñÃÌ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¿ÏÂ¹×¸¥¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎJOC¤Î½ÅÅÀÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¡£½ªÎ»¸å¡ÖÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢IOC¤Î¥Ð¥Ã¥ÏÁ°²ñÄ¹¤È¤âº©ÃÌ¡£ðô¿ñÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿JOC¤Î»³²¼ÂÙÍµÁ°²ñÄ¹¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£